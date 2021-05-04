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En yüksek vaka sayıları İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli'nde

İLLERE Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi. 24- 30 Nisan arasında 100 bin nufusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli oldu.
En yüksek vaka sayıları İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli'nde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin nufusta 532,02 ile İstanbul oldu. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 498,70 ile Kırklareli, 489,89 ile Tekirdağ, 439,11 ile Çanakkale ve 437,65 ile Kocaeli oldu. 

VAKA SAYISINDA AZALMA

En çok vakanın olduğu İstanbul'da artırılan tedbirlerle vaka sayısında önemli oranda azalma yaşandı. İstanbul'daki vaka sayısı geçen hafta açıklanan haritada 854,75'ken yeni haritada 532,02 olarak ölçüldü. Geçen haftanın diğer yüksek vaka sayılarına sahip illerinden Çanakkale'de 838,89 olan vaka sayısı 439,11'e, Tekirdağ'da 772,20'den 489,89'a, Kırklareli'nde ise  721,80'den 498,70'e düştü. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 567,88'den 361,52'ye, İzmir'de 335,09'dan 223,34'e düştü. 

100 bin kişide en az vaka sayısının görüldüğü iller 46,12 ile Şırnak, 70,25 ile Şanlıurfa ve 76,40 ile Mardin oldu.

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