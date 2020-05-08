En zengin kentte 1 milyon insan muhtaç durumda

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ticaret merkezi ve kıtanın en zengin kenti Johannesburg'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 milyon kişi gıda yardımına muhtaç.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg Valisi Geoff Makhubo, ülkede salgına karşı alınan tedbirler sonucunda Johannesburg'da 1 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"İŞSİZLİK ARTTIKÇA GÜVEN AZALDI"

Bloomberg Medya'da yer alan habere göre, tedbirlerden önce şehrin 5,5 milyon nüfusunun yüzde 45'inin yoksulluk içinde yaşadığını ve yüzde 20'sinin de gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildiren Makhubo, "İnsanlar işsiz kaldıkça, yoksulluk ve gıda güvensizliğine ilişkin rakamlar artmaya başlıyor." dedi.

Makhubo, bu dönemde Johannesburg'da yaklaşık 300 bin hanenin gıda yardımına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, hükümetin bu hanelere gıda desteği planladığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle daha önce uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'tan itibaren esnetilmişti.

Güney Afrika'da şimdiye kadar 8 bin 232 Kovid-19 vakası görülürken, 161 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.