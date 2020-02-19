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Endişeye gerek yok: Kurumlarımız teyakkuz halinde

Erdoğan, Türkiye Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’de etkin mücadele edince “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmaları ve darbe söylentilerinin gündeme geldiğini söyledi. Erdoğan, “Endişe edilecek bir durum değil. Kurumlarımız teyakkuz halinde” dedi.
Endişeye gerek yok: Kurumlarımız teyakkuz halinde

FETÖ’nün siyasi ayağı ve darbe iddialarının maksatlı çıkarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurumların teyyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkini geçen hafta gerçekleştirdiği AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantısının ikincisini dün parti genel merkezinde yaptı. Erdoğan buluşmada iç siyasette gündeme getirilen bazı tartışmalara da nokta koydu. FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin polemikler ve darbe söylemlerinin gündeme geldiği toplantıda Erdoğan’ın şunları söylediği öğrenildi:

MAKSATLI ÇIKARILIYOR

“Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki göstermiş olduğumuz etkin mücadele sonrasında FETÖ’nün siyasi ayağı, darbe iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dışarıda bir şeyler yaptığımız zaman içeride birileri harekete geçiyor. Bu tür tartışmalarla Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik girişimler. Biz etkin mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Darbe söylentileri ile ilgili endişe edilecek söz konusu bir durum değil. Kurumlarımız teyakkuz halinde. Bu söylemleri hem içeride hem de dışarıda gündemde tutmak isteyenler var. Bunlar doğal bir süreç değil. Bunlar birbiri ile bağlantılı süreç. Maksatlı çıkarılıyor.”

YAPTIKLARIMIZI İYİ ANLATIN

Toplantıda milletvekilleri illeriyle ilgili sıkıntılarını ve taleplerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Gündeme gelen başlıkları tek tek not alan Erdoğan, vekillere de talimatlar verdi. Erdoğan, milletvekillerine AK Parti’nin yapmış olduğu hizmetleri iyi anlatmalarını isteyerek, “18 yılda çok büyük işler yaptık. Eksik kalanları da tamamlamak için uğraşıyoruz. Fakat bunların çok iyi anlatılması gerekiyor. Ekonomide olumlu gelişmeleri önünüzdeki günlerde göreceğiz. İllerinizde yapılan çalışmaları, atılan adımları iyi anlatın” dediği öğrenildi.
 

 

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