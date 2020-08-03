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Endonezya'da 22 binden fazla kişi selden etkilendi

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selden 22 binden fazla kişi olumsuz etkilendi.
Endonezya'da 22 binden fazla kişi selden etkilendi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, Güney Bolaang Mongondow'da bölgesinde şiddetli yağışların 7 yerde sele neden olduğunu açıkladı.

1 kişi hayatını kaybetti
Su baskınlarından 22 bin 655 kişinin olumsuz etkilendiğini aktaran Jati, sel felaketinde şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Jati, bölge genelinde 64 ev, 5 köprü ve bazı yolların sel suları nedeniyle hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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