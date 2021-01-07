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Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sulawesi Adası'ndaki Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Gorontalo kentine bağlı Bone Bolango bölgesinin 71 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 131 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının, Ternate, Tidore, Morowali, Labuha ve Boroko Bolaang Mongondow bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Ternate bölgesinde 14 Temmuz 2019’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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