  • BIST 109.516
  • Altın 371,682
  • Dolar 6,7581
  • Euro 7,5718
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Endonezya’da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya’da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Daruba bölgesinin 89 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 112 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmayan BMKG, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi04 Haziran 2020 Perşembe 11:53
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor04 Haziran 2020 Perşembe 11:52
  • Libya’dan son dakika açıklaması: Trablus kontrol altına alındı04 Haziran 2020 Perşembe 11:27
  • Uçak yolculuğunda 'fiziki temassızlık' kriteri04 Haziran 2020 Perşembe 11:25
  • THY bugünkü iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak04 Haziran 2020 Perşembe 11:24
  • e-Devlet'te en çok 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' sorgulandı04 Haziran 2020 Perşembe 11:06
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Mayısta 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi04 Haziran 2020 Perşembe 10:56
  • Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek04 Haziran 2020 Perşembe 10:56
  • Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildikleri iddia edilen sığınmacılar kurtarıldı04 Haziran 2020 Perşembe 10:55
  • Barışmayan eski sevgilisinin aracını kullanılmaz hale getirdi04 Haziran 2020 Perşembe 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti