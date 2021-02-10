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Endonezya'da doğal afetler 213 can aldı

Endonezya'da yılbaşından bu yana yaşanan doğal afetlerde 213 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya'da doğal afetler 213 can aldı

Ulusal Afet Ajansı Yönetiminden (BNPB) yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak - 9 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ağırlıklı olarak fırtına, sel, heyelan ve deprem olmak üzere 386 doğal afet yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 2 milyon kişinin olumsuz etkilendiği doğal afetlerde, 213 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 bin 60 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ekvator kuşağında muson yağmurlarının etkisindeki ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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