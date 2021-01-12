  • BIST 1.543
  • Altın 449,014
  • Dolar 7,4951
  • Euro 9,1046
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu çıkarıldı

Alman polisinin 'dünyanın en büyük darknet piyasasını' kapattığı duyuruldu.
Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu çıkarıldı

Endonezya Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının karakutusunun denizdeki enkazdan çıkarıldığını ve kriz merkezine getirileceğini duyurdu.

Şu ana kadar uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi açıklama yapmayan yetkililer, karakutunun incelenmesi sonucu nedenin belirlenebileceğini bildirmişti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. 

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını bildirmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne'de sağanak etkisini artırdı12 Ocak 2021 Salı 13:12
  • Endonezya’da düşen uçağın kara kutusu çıkarıldı12 Ocak 2021 Salı 13:01
  • 'Dünyanın en büyük darknet piyasası' kapatıldı12 Ocak 2021 Salı 12:54
  • FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarını deşifre etti12 Ocak 2021 Salı 12:53
  • ATO Başkanı Baran: Hizmet sektörünün HES kodu ile faaliyete geçmesini bekliyoruz12 Ocak 2021 Salı 12:52
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı12 Ocak 2021 Salı 12:52
  • Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aradan sonra Ege ve Akdeniz için istikşafi görüşmelere başlıyor12 Ocak 2021 Salı 12:51
  • Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanmasına' operasyon: 17 gözaltı12 Ocak 2021 Salı 12:50
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hatlarına geçen yıl 32 milyondan fazla çağrı geldi12 Ocak 2021 Salı 12:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini bilen, tarihini bilen gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız12 Ocak 2021 Salı 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti