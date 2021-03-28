  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.
Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Halka sosyal medyada resmi kaynaklara dayanmayan bilgilere itibar etmemeleri ve sakin kalmaları çağrısı yapan Pomanto, bölgede güvenliğin artırıldığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Emniyet yetkilileri ayrıca, patlamanın meydana geldiği alanda bulunan ceset parçalarının saldırgana veya başka birine ait olup olmadığına ilişkin araştırmanın da devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eyüpsultan'da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü28 Mart 2021 Pazar 09:49
  • Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı hayatını kaybetti28 Mart 2021 Pazar 09:48
  • 12 ülkenin savunma bakanları Myanmar güçlerinin göstericilere karşı 'ölümcül güç kullanımını' kınadı28 Mart 2021 Pazar 09:47
  • Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor28 Mart 2021 Pazar 09:41
  • ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesince ramazanda yapılacak yardımlar için hazırlıklara başlandı28 Mart 2021 Pazar 09:27
  • Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi28 Mart 2021 Pazar 09:26
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük28 Mart 2021 Pazar 09:24
  • Facebook Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını dondurdu28 Mart 2021 Pazar 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Mart 2021 Pazar 09:19
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayvatoğlu hakkındaki haberlere yalanlama28 Mart 2021 Pazar 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti