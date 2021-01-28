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Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda son 24 saatte 52 patlama yaşandı

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 52 patlama meydana geldiği ve yaklaşık 200 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi.
Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda son 24 saatte 52 patlama yaşandı

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren lav, kül ve duman kütlesinin dağın güneybatı yönündeki yamacından 3 bin metre aşağı indiği belirtildi.

Açıklamada, yanardağda son 24 saate 52 patlamanın gözlemlendiği belirtildi.

Patlamaların ardından etkili olan kül yağmurlarının bölgedeki bazı köyleri olumsuz etkilediği kaydedildi.

Kül yağmuruna karşı maske ve koruyucu gözlük takılması uyarısı yapıldı
Yetkililer, Sleman bölgesinde yaklaşık 200 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaşarak, kül yağmurlarına karşı bölge halkına maske ve koruyucu gözlük takmaları uyarısı yaptı.

Bu arada, 5 Kasım 2020’den bu yana "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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