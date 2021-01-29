  • BIST 1.477
  • Altın 437,503
  • Dolar 7,3658
  • Euro 8,9168
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.
Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG) yetkilileri, son dönemde Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölge civarında yaşayan halka yanardağa yaklaşmamaları konusunda uyarılarını sıkça yineliyor.

Yanardağ eteklerindeki Klaten ilçesine bağlı Tegal Mulyo köyü Muhtarı Sutarno, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Salı akşamı büyük bir patlama sesi duyduk ve devamındaki patlamalar yarım saat kadar sürdü. Ancak patlama 2010 yılında kadar büyük değildi. Halen yanardağda küçük patlamalar sürüyor.'' dedi.

Patlamalarda püsküren kül yağmurunun hayatlarını zorlaştırdığını aktaran Sutarno,''Yanardağ külleri, ekili tarım alanlarımızı ve hayvanlarımızı olumsuz etkiliyor. Bazı ekinlerimizin toplama zamanı geldi ancak üzeri küllerle kaplanan ürünlerimizi satmak çok zor. Hayvanlarımız da üzeri küllerle kaplanan otları yemiyor.'' ifadelerini kullandı.

Kül yoğunluğu arttığında nefes almakta zorluk çektiklerini ve gözlerinin de etkilendiğini söyleyen Sutarno,''Geçici olarak tahliye edilen 1500 kişi gündüzleri tarla ve hayvancılık işleriyle uğraşıyor ve tedbir amaçlı sadece geceleri sığınmaevinde kalıyor.'' diye konuştu.

Bugün patlama bilgisi paylaşılmadı
BPPTKG, yanardağda yeni patlama olduğuna ilişkin henüz açıklama yapmazken, dün son 24 saatte 52 küçük patlama gözlemlendiği aktarılmıştı.

5 Kasım 2020’den bu yana "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlçede biriken 2 metrelik kar, karayolları ekiplerinin yardımıyla taşındı29 Ocak 2021 Cuma 09:39
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem' yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı29 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı29 Ocak 2021 Cuma 09:24
  • Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı29 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Kanada hükümeti 29 Ocak’ı Quebec City Cami Saldırısı Ulusal Anma Günü ilan etti29 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı29 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor29 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Bill Gates: Tokyo Olimpiyatlarının geleceği aşılamada katedilecek ilerlemeye bağlı29 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Tunus, devrik lider Bin Ali'nin kayınbiraderinin iadesi için gerekli evrakları Fransa'ya teslim etti29 Ocak 2021 Cuma 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti