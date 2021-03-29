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Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı

Endonezya’da Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesindeki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı

Republika gazetesinin haberine göre, devlete ait petrol şirketi Pertamina’nın Balongan Petrol Rafinerisi’ndeki patlamada 5’i ağır 20 kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü belirtti.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken rafinerideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeden yüzlerce kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Görgü tanıkları yerel saatle 00.30 civarında gerçekleşen patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ve birçoğunun da camlarının kırıldığını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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