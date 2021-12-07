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Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 34'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından 12 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 34'e yükseldi.
Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 34'e çıktı

"ReliefWeb" sitesindeki Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) açıklamasında, Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından kayıp 17 kişinin arandığı bildirildi.

Patlamada yaralanan 169 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, 12 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 34'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgeden yaklaşık 3 bin 700 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 3 bine yakın ev ve 24 okulun hasar gördüğü kaydedildi.

En az 2 bin evin güvenli bölgelere taşınması gerekiyor
Ülke basınındaki haberlere göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, yanardağdaki patlamadan etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Widodo, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Lumajang'da altyapıyı yeniden inşa edeceklerini ve en az 2 bin evin güvenli bölgelere taşınması gerektiğini söyledi.

Yanardağda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri, yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.

Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçi kurtarılmıştı.

Yanardağda 6 Aralık'ta da bir patlama meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları durdurulmuş, sonra yeniden başlatılmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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