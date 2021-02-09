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Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Patlama sonrası, yanardağ zirvesinin 3 kilometrelik alanında faaliyette bulunulmaması uyarısı yinelendi.
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde yer alan Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Sinabung Yanardağı Gözlem Merkezi Başkanı Armen Putra, yaptığı açıklamada, 340 saniye süren patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın, yanardağın güney ile güneydoğu yönünde yaklaşık 2 bin 500 metre süzülerek yükseldiğini belirtti.

Armen, bölge halkına, ’’turuncu’’ alarm seviyesindeki yanardağın zirvesinin 3 kilometrelik alanında faaliyette bulunulmaması uyarısını yineledi.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda, 2014 ve 2016'daki patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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