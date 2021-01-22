  • BIST 1.550
  • Altın 443,758
  • Dolar 7,4048
  • Euro 9,0040
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -7 °C
»

Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen Sriwijaya Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin anısına denize çiçek bırakıldı.
Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

Ulusal Arama Kurtarma Ajansının (BASARNAS), kazada ölenler için düzenlediği anma etkinliğine, BASARNAS Başkanı Bagus Puruhito ve çeşitli kurumlardan üst düzey yetkililerin yanı sıra kazada ölenlerin yakınları katıldı.

Yetkililer ve yolcu yakınları, uçağın düştüğü bölge olan başkent Cakarta’nın kuzey açıklarında Laki ve Lancang Adası arasındaki noktada dua ederek denize çiçekler bıraktı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede geniş alanda yürütülen enkaz ve ceset parçalarını arama faaliyetlerini sonlandırdıklarını ifade etmişti.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ise uçağın ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Bakan Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı22 Ocak 2021 Cuma 09:36
  • Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor22 Ocak 2021 Cuma 09:34
  • Kurusıkı tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi22 Ocak 2021 Cuma 09:28
  • Kontrolden çıkan otomobil önce otobüse çarptı sonra durağa daldı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı22 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu22 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Gece kartallarından hayat kurtaran hamle 22 Ocak 2021 Cuma 09:20
  • Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı22 Ocak 2021 Cuma 09:17
  • Japonya'da kabine Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı onayladı22 Ocak 2021 Cuma 09:16
  • Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci: Amerikalıların yüzde 85'i yaz sonuna kadar aşılanırsa sonbaharda normale dönebiliriz22 Ocak 2021 Cuma 09:15
  • Twitter, Venezuela Ulusal Meclisinin resmi hesabını bloke etti22 Ocak 2021 Cuma 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti