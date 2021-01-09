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Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.
Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğu görüntüler yayınlandı
Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

En son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

Söz konusu kazada, 189 kişi ise yaşamını yitirmişti.

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