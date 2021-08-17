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Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.
Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi'de son aylardaki en büyük lav akışının yaşandığı ve 3,5 kilometre uzunluğunda bir lav nehri oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Merapi Dağı'ndan, patlamalar sonucu havaya 600 metre yüksekliğinde sıcak kül püskürdüğü aktarılan açıklamada, yanardağdan yükselen seslerin birkaç kilometre öteden duyulabildiği ifade edildi.

Açıklamada, kül bulutunun çevredeki yerleşim yerlerini kapladığı kaydedilirken bölge daha önce tahliye edildiği için herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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