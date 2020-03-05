Endonezya'dan 4 ülkeye 'koronavirüs' vizesi

Endonezya, koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini açıkladı. Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da durdurmuştu.

Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Republika gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Moeldoko, Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısının giderek arttığı Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının Endonezya’ya girmek için sağlık raporu getirmeleri gerektiğini açıkladı.

Moeldoko, söz konusu kararın, salgına karşı tedbirler kapsamında birçok ilgili bakanlık ve birimlerden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alındığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.