Endoskopik sinüs ve kafa tabanı cerrahisine yönelik özel yaklaşımları içeren ve alanında ilk olma özelliğini taşıyan atlas yayımlandı.

KBB uzmanı Prof. Dr. Fuat Tosun'dan Endoskopik Sinüs ve Kafa Tabanı Cerrahi Atlası Piyasaya Çıktı

Özel 100.Yıl Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Prof. Dr. Fuat Tosun'un, Endoskopik Endonazal Sinüs-Kafa Tabanı Cerrahisi Atlası piyasaya çıktı. Endoskopik Sinüs ve Kafa Tabanı Cerrahisine Yönelik Özel Yaklaşımları içeren ve alanında ilk olma özelliği taşıyan atlas Ankara Nobel Tıp Kitapevlerinden çıktı.

Piyasaya çıkan kitap ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Tosun, ülkemizde, endoskopik endonazal cerrahi uygulamalarının ileri bir seviyeye ulaştığını söyledi. Endoskopik endonazal cerrahinin burun boşluklarının, paranazal sinüslerin ve kafa tabanının kronik sinüzit, kist, iyi huylu tümörleri, kanserleri ve ensefalosel gibi hastalıkların tedavisinde önemli bir yöntem olduğunu dile getiren Tosun, bu yöntem sayesinde sağlıklı dokulara en az hasar ile optimum tedavi olanağı sağlandığını aktardı. Prof. Dr. Tosun açıklamalarına şöyle devam etti; "Ameliyatın mantığı, burun içinden küçük kameralarla girilerek görüntünün dışarı aktarılması ve yüz cildinde kesi olmadan ameliyatın burnun doğal boşluklarından girilerek yapılmasına dayanmaktadır. Endoskopların burun içi ve kafa tabanındaki dar alanları çok iyi aydınlatması, görüntüyü çok iyi bir çözünürlükle büyüterek monitora aktarması ve kolay manevra kabiliyeti ile açılı kısımlardaki saklı koridorları kolayca göz önüne getirmesi bu yöntemin cerrahi aşamasında sağladığı kolaylıklar arasındadır. Burun boşluklarının arka tarafında ve kafa tabanında endoskopik cerrahinin sağladığı görüş açısı, açık cerrahi yaklaşımlara göre çok daha iyidir. Ayrıca endoskopik endonazal cerrahi ile yüzde, cilt ve kemik kesilerine gerek kalmadan hastalık giderilebildiğinden hastanede kalma ve iyileşme süresi de kısa olmaktadır. Endoskopik endonazal cerrahi yaklaşımları, açık cerrahi tekniklere göre fizyolojiye çok daha uygundur. Bu özellikleri ile endoskopik endonazal cerrahi, KBB uzmanları için önemli bir uygulama haline gelmiştir."

Ülkemizde, endoskopik endonazal cerrahi uygulamaları ileri bir seviyeye olduğuna vurgu yapan Fuat Tosun, "Endoskopik endonazal cerrahinin daha çok sayıda Kulak Burun Boğaz ve Beyin Cerrahi uzmanı tarafından öğrenilmesi ve uygulanabilmesi için ulusal düzeydeki konferans, panel ve kurs şeklindeki faaliyetler devam etmektedir. Diğer taraftan fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, özellikle de ileri endoskopik endonazal cerrahi ve endoskopik kafa tabanı cerrahisi konularında pratik olarak cerrahi basamaklara odaklanmış temel bir başvuru eseri bulunmamaktadır.Bu alandaki boşluğu doldurabilme beklentisi ile Endoskopik Endonazal Sinüs-Kafa Tabanı Cerrahisi Atlasını çıkarıldı. Kitap teorik bilgi detayına girmeden, diseksiyon görüntüleri eşliğinde okuyucunun tek tek cerrahi basamakları takip edebilmesi amaçlamaktadır. Kitapta diseksiyon resimleri üzerindeki kritik noktaları tek tek işaretleyerek, ilgili anatomiye kolayca hakim olunmasını hedefledim. Ayrıca okuyucunun amliyat tekniklerini ardışık olarak takip edebilmesi için atlastaki her teknik ile ilgili bir video içeren DVD eklendi. Bu hali ile sunulan atlasın endoskopik endonazal sinüs ve kafa tabanı cerahisi teknikleri konusunda önemli bir boşluğu doldurması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.