  • BIST 1.534
  • Altın 419,834
  • Dolar 7,1593
  • Euro 8,5990
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Enerji ihale duyuruları Resmi Gazete'de yayımlandı

Eskişehir ve Konya'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.
Enerji ihale duyuruları Resmi Gazete'de yayımlandı

Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Eskişehir'deki ihalenin keşif bedeli 12 milyon 148 bin 110 lira, geçici teminat bedeli ise 364 bin 443 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Konya'daki ihalenin keşif bedeli 3 milyon 6 bin 900 lira, geçici teminat bedeli ise 90 bin 207 lira olarak ilan edildi.

Eskişehir'deki ihale 22 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da, Konya ihalesi ise 26 Şubat Cuma saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Elvan: Enflasyonda hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz03 Şubat 2021 Çarşamba 13:34
  • TÜİK enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi03 Şubat 2021 Çarşamba 13:33
  • Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko: Türkiye ile ticaretle beraber savunma alanındaki karşılıklı ilişkiler de gelişti03 Şubat 2021 Çarşamba 11:53
  • TZOB Başkanı Bayraktar: Denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliği fiyatları etkiliyor03 Şubat 2021 Çarşamba 11:52
  • THY'den Suudi Arabistan'a gitmek isteyen yolcularına uyarı03 Şubat 2021 Çarşamba 11:51
  • Bakan Varank: Bir atılım yılı olacağına inanıyorum03 Şubat 2021 Çarşamba 11:46
  • Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu03 Şubat 2021 Çarşamba 11:36
  • TÜİK, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu ile değişen koşullara adapte olacak03 Şubat 2021 Çarşamba 11:36
  • Çin'e ihracat süresinin 12 güne düşmesi Türk iş insanlarını sevindirdi03 Şubat 2021 Çarşamba 11:35
  • TİGEM’den satılık 2 bin ton portakal: Kilosu 2.25 TL03 Şubat 2021 Çarşamba 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti