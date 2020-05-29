  • BIST 105.138
  • Altın 377,874
  • Dolar 6,8144
  • Euro 7,5636
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 60 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 60 azalarak 1 milyar 483 milyon 365 bin dolara geriledi.
Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 60 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 azalarak 13 milyar 553 milyon 334 bin dolar oldu.

Bunun 1 milyar 483 milyon 365 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın nisan ayında bu rakam 3 milyar 692 milyon 169 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 59,8 azaldı.

Öte yandan, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 352 bin 277 tona geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gelir İdaresinden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı29 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü29 Mayıs 2020 Cuma 10:13
  • Dış ticaret açığı yüzde 67 arttı29 Mayıs 2020 Cuma 10:12
  • Borsa güne düşüşle başladı29 Mayıs 2020 Cuma 10:04
  • Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:39
  • Kiralama şartlarını net bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışı riskli bulunuyor28 Mayıs 2020 Perşembe 15:56
  • AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı28 Mayıs 2020 Perşembe 15:55
  • Malatya'nın tescilli 'dalbastı' kirazında yüksek kalite bekleniyor28 Mayıs 2020 Perşembe 13:51
  • Sezonunda avlanan torikler lakerdaya dönüştü28 Mayıs 2020 Perşembe 13:51
  • Sivas'ın kıraç topraklarında lavanta yetiştirilecek28 Mayıs 2020 Perşembe 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti