Enerji sektöründe satın alma ve birleşme hareketliliği

Enerji sektöründe bu yıl doğal gaz, elektrik dağıtım ile rüzgar enerjisinde önemli satın alma ve birleşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Enerji sektöründe doğal gaz ve elektrik dağıtım başta olmak üzere satın alma ve birleşme görüşmelerinde hareketli bir dönem yaşanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fransız Engie, bünyesinde bulunan 4 şirketini Palmet Enerji'ye satmak üzere Rekabet Kurumundan onay aldı.

Buna göre, Baymina Enerji AŞ, Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret AŞ ile Gazko Enerji Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün doğrudan, İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji AŞ'ye devredilmesine izin verildi. Baymina Enerji AŞ bünyesinde, Ankara'da 2004'te ticari faaliyete başlayan 770 megavat kurulu gücünde Baymina Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali yer alıyor.

Ahlatçı Yatırım, Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji AŞ'yi satın almak üzere görüşmelerini tamamladı ve bağlayıcı teklif veren tek şirket oldu.

İngiltere merkezli portföy yatırım şirketi Actis Capital ise Türkiye'deki bir elektrik dağıtım şirketinin çoğunluk hissesini satın almak üzere görüşmelerini sürdürüyor. Dünyada 50 ülkede faaliyet gösteren yatırım şirketinin 19 milyar dolar aktif büyüklüğü bulunuyor.

Söz konusu satın alma ve birleşme işlemlerinin gelecek birkaç ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, geçen yılın son haftasında Tokat'ta yer alan 32 megavatlık rüzgar enerjisi santrallerini işleten Bereketli RES'in yüzde 100 hissesi, İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan Deniz RES Enerji Yatırımları AŞ'ye satıldı.

2020'de enerjide 509 milyon dolarlık satın alma ve birleşme

KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2020 raporuna göre, geçen yıl Türkiye'de açıklanan toplam satın alma ve birleşme işlem hacmi 6,9 milyar dolar oldu. Enerji, 509 milyon dolarlık satın alma ve birleşme hacmiyle, tüm sektörler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl enerji sektöründeki en büyük satın alma ve birleşme işlemi OYAK'ın Total ve M Oil'i satın alması oldu. Bu işlemin değeri 450 milyon dolar olarak açıklandı. OYAK'ın söz konusu şirketleri satın alması ise Türkiye'deki en büyük dördüncü satın alma ve birleşme işlemi olarak kayıtlara geçti.

Rüzgar, jeotermal enerji ve akaryakıt sektörü öne çıkabilir

KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı ve şirket ortağı Müşfik Cantekinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji sektörünün satın alma ve birleşmelerde her zaman ilk 5 sektör arasında yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin genç nüfusuna ve artan enerji talebine dikkati çeken Cantekinler, "Salgın koşullarında öncelikli sektörler değişiklik göstermeye başladı fakat geçen yılki ilk 10 büyük işleme baktığımızda, birinin enerji sektöründe olduğunu görüyoruz. Özellikle akaryakıt sektöründeki satın alma ve birleşmeler büyük montanlı olduğu için satın alma ve birleşme işlemleri arasında üst sıralarda yer alıyorlar. Global akaryakıt şirketlerinin tüm dünyada geçirdiği enerji dönüşümünün Türkiye'ye de yansıyabileceğini ve akaryakıt sektöründe bu yıl da satın alma ve birleşme anlamında hareketlilik yaşanabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Cantekinler, özellikle rüzgar enerjisi tarafında satın alma ve birleşmelerde ciddi bir hareketlilik olduğuna dikkati çekerek, jeotermal kaynak arama yatırımlarının da artmaya başlayabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamalarının yatırımlar açısından önemli olduğunu ifade eden Cantekinler, şöyle konuştu:

"Reform açıklamaları yabancıların çok hoşuna gitti. Bu açıklamaların hızlı etkisini portföy yatırımlarında görürüz. Portföy yatırımlarında çok hızlı sıcak para gelebilir ama doğrudan yatırımlarda veya satın alma ve birleşmelerde biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu yatırımcılar, biraz daha aksiyon görmek isteyeceklerdir çünkü stabil bir ekonomi istiyorlar. Özellikle para politikasının çok dikkatli uygulanması lazım. Kur, faiz ve enflasyon üçlüsü beraber yürürse, bu ülke her zaman yabancı yatırım çeker."