Enerji tesisine ait açık alandaki yangın devam ediyor

Adana'da dün sabah bir enerji tesisinin, üretim yapmak için kullandığı pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu açık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki enerji tesisinin üretimde kullandığını pamuk ve mısır balyalarının depolandığı 105 dönümlük açık alana, dün saat 07.00 sıralarında etkili olan yağmur sırasında yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte balyalar içten içe yanmaya başlarken, yangın firma yetkililerince saat 09.00 sıralarında fark edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tazyikli su ile alevlere müdahale ederken, sağlam balyalar ise alevlerin sıçramaması için iş makineleriyle güvenli noktalara taşındı. Hızla yayılan yangında, balyaların işlendiği büyük makinelerin yanmaması için büyük çaba sarf edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı onlarca arazöz ve tankerlerle müdahale edilen yangın, gece saatlerine doğru kontrol altına alındı. 105 dönüm açık alandaki yaklaşık 60 bin ton pamuk ve mısır balyalarından 35 bin tonunun yangında küle döndüğü düşünülüyor.

Söndürme çalışması devam ederken, alevlerin bugün gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.