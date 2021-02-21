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Enerji timleri karla kaplı bölgelere 'Kaplan' ile ulaşıyor

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan köylerde oluşan arızalara "Kaplan" adını verdikleri kar motoru ile gidiyor.
Enerji timleri karla kaplı bölgelere 'Kaplan' ile ulaşıyor

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde geniş bir alanda faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, kış şartlarında da yoğun çalışıyor.

Kar yağışının yoğun olduğu Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde hizmet veren iki kişilik paletli araç, ekiplerin arızalara müdahale etmesine katkı sunuyor.

Bölgedeki personel tarafından "Kaplan" adı verilen araç, performansıyla dikkati çekiyor.

Arıza anonsu gelince "Kaplan" ile bölgeye hızla giden ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp güvenlik önlemlerini aldıktan sonra müdahalelerini yapıyor.

Ekipler arızanın durumuna göre, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu zamanlarda da uzun süre elektrik direğinde kalabiliyor.

"Köylerimiz 'Kaplan' sayesinde enerjisiz kalmıyor"
TREDAŞ Kırklareli İl Müdürü Mesut Çamdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarının yoğun olduğu Demirköy ilçesinde enerji nakil hatlarında oluşan arızalara ekiplerin kar motoru ile ulaştıklarını söyledi.

Artık arızaların en kısa sürede giderildiğini ifade eden Çamdere, "Köylerimiz 'Kaplan' ile enerjisiz kalmıyor." dedi.

Önceden kış şartlarında ulaşıma kapanan köy yolları nedeniyle arızalara ulaşmakta güçlük yaşadıklarını anlatan Çamdere, şunları kaydetti:

"TREDAŞ, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürütüyor. Ekiplerimiz tüm arızaları en kısa sürede gidermek için çaba sarf ediyor. Eskiden İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmasını bekliyorduk. Genel Müdürlüğümüz 'vatandaşlarımız enerjisiz kalmasın' diye kar motoru temin etti. Yollar açılmasa bile kar motoru ile enerji nakil hatlarındaki arızalara kısa sürede ulaşılıyor. Kaplan saatte 130 kilometre hızıyla ekiplerimizi arıza bölgesine yetiştiriyor."

Elektrik arıza onarım personeli Yavuz Atıcı ise enerji hatlarının orman içlerinde olduğunu, geçen yıl 2-3 günde ulaşamadıkları arızalara bu yıl "Kaplan" ile en geç 2 saatte ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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