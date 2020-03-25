Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu.
Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini belirtti.
Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
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