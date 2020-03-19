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Enfeksiyon nedir? Enfeksiyon ne demek? Enfekte olmak nedir?

Enfeksiyon, bakteri, virüs, mantar veya diğer organizmaların vücuda girip (enfekte olup) hücrelerde tutunarak üremesi sürecine verilen addır.
Enfeksiyon nedir? Enfeksiyon ne demek? Enfekte olmak nedir?

Enfeksiyon hastalıkları mikroorganizmalar (bakteri, virüs, parazit ve mantarlar) tarafından vücudumuzda meydana getirilen ve hem ülkemiz hem dünya ülkelerinde en sık görülen hastalıklar grubunu oluşturur. Enfeksiyon hastalıkları, tedavileri mümkün olan hastalıklardır. Enfeksiyon hastalıklarının çok büyük bir kısmı uygun tedavi uygulanarak enfeksiyonlu hastanın iyileşmesi sağlanabilir.

Enfeksiyon nedir? Enfekte olan hastalıklar neler?

Enfeksiyon hastalıklarının belirti ve bulguları çok farklı olabilir. Ateş, üşüme, titreme, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, ağrı, bulantı, kusma gibi genel bulgulara ek olarak etkenin cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak gelişen spesifik belirti ve semptomlar; ishal, kabızlık, eklem ağrıları, vücutta döküntüler ve kızarıklıklar, öksürük, sarılık, bilinç bozuklukları gibi bulgular olabilir.

Enfeksiyonlar hastalığa yol açma potansiyeline sahiptirler ancak çoğunlukla kişi bu yüzden hastalanmaz. Enfeksiyon, organizmaların vücudun doğal savunma mekanizmalarını geçmesiyle (enfekte olmasıyla) ortaya çıkar.

Bu mekanizmalar:

Cilt: Mikropları fiziksel olarak engellemesine rağmen kesildiğinde veya zarar gördüğünde geçişi engelleyemez.

Derin öksürük: Mikropları ciğerlerden ve solunum yollarından uzaklaştırır. Zayıf hasta veya yaralı insanlarda daha az efektif olabilir.

Bakteri: “Resident flora" adı verilen zararsız bakteriler vücudun belirli bölgelerinde yaşar ve zararlı bakterilerle savaşır. Ancak alınan ilaçlar yüzünden zayıflayabilir veya ölebilirler. Bu durum zararlı mikroplara karşı savunmasızlığa yol açar ve çoğalıp hastalığa sebep vermelerine ortam sağlar.

İnflamatuar tepki: Vücudun bağışıklık sistemi tarafından oluşturulur. Belirli çeşit beyaz kan hücreleri (makrofaj ve nötrofil) mikropları çevreleyip etkisiz hale getirmek üzere savaşırlar ve genellikle ateş, kızarıklık ve şişkinliğe yol açarlar.

Enfeksiyon nedir? Enfeksiyon hastalıkları neler?enfeksiyon.jpg

Enfeksiyon hastalıklarının bir çoğunda bağışıklık yanıtı gelişir, böylece enfeksiyon hastalıklarının bir bölümünden aşı ile korunmak mümkündür. Bu sebeple yetişkin aşılama hizmetleri de (tetanoz, hepatit B, grip, pnömokok vb.) yapılmaktadır.

Enfeksiyon hastalıklarının bir bölümü;

- Kene ısırması takibi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateş

- Seyahatle ilişkili enfeksiyonlar (Korunma ve tedavisi)

- Menenjit ve ensefalit dahil Sinir sistemi enfeksiyonları

- Kan dolaşımı ve kateter kaynaklı enfeksiyonlar

- Kemik ve eklem enfeksiyonları

- Coronavirüs (KOVİD-19)

- Grip (H1N1 gribi dahil) ve Soğuk algınlığı

- Hepatit A

- Hepatit B

- Hepatit C

- AIDS (HIV)

- Enfeksiyöz mononükleoz(EBV) ve Sitomegalovirüs enfeksiyonu (CMV)

- Diğer viral hastalıklar

- Tetanoz

- Pnömoni (Zatürre)

- Tüberkuloz (Verem)(Akciğer dışı dahil)

- Dizanteri (Amipli/basilli)

- Besin zehirlenmesi

- İshalle seyreden diğer hastalıklar(Rota/Adeno/Norovirüs vb)

- Paraziter hastalıklar

- İdrar yolları enfeksiyonları

- Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar(Üreoplazma/Chlamidya vb)

- Frengi (Sifiliz)

- Bel soğukluğu(Gonore)

- İnfektif endokardit

- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

- Su çiçeği (Varicella) ve Zona

- Mantar enfeksiyonları

- Tifo ve Brusella

- Sıtma(Plasmodium) ve Şark çıbanı(Leismania)

- Lyme hastalığı(Borelia)

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