Enflasyon 2022’ye kaldı

Yeni Ekonomik Programın oluşturulması sürecinde hükumet ile mutabakata varıldığını aktaran TCMB Başkanı Uysal, yeni hedefleri açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Yeni Ekonomik Programın oluşturulması sürecinde hükumet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak 2020-2022 dönemi için enflasyonun 2022’ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsamasının hedeflendiğini belirterek, bankanın bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm politika araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Uysal, iktisadi faaliyetin 2018’in ikinci yarısındaki yavaşlamanın ardından, 2019’da politika adımlarının ve alınan tedbirlerin desteğiyle yılın ilk çeyreğinden başlayarak ılımlı bir toparlanma eğilimine girdiğini belirterek, dış talepteki yavaşlamaya rağmen rekabet gücü kazanımlarıyla mal ve hizmet ihracatının gücünü koruyarak büyümeyi desteklemeye devam ettiğini kaydetti. Diğer taraftan, yurtiçi talebin ılımlı seyri ve reel kur seviyesinin ithalatı sınırladığına işaret eden Uysal “Bu görünüm altında cari işlemler dengesi belirgin bir iyileşme kaydederek 2002’den itibaren ilk kez pozitif değer almıştır. Böylelikle dış finansman ihtiyacı azalırken, reel kesim borç eritme sürecine girmiştir. TCMB de fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçları doğrultusunda politika araçlarını uygun bir kompozisyonla ve öngörülebilirliği destekleyecek şekilde kullanarak bu sürece katkıda bulunmuştur” değerlendirmelerini yaptı. Uysal, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya bağlı olarak 2018 sonunda yüzde 20,3 düzeyinde gerçekleşen tüketici enflasyonunun, uygulanan politikalar sonucunda geçen yıl 8.5 puan gerileyerek 2019’u yüzde 11,8 düzeyinde tamamladığını anımsatarak, şunları ifade etti: “2019’da Türk lirasındaki değer kaybının birikimli etkilerinin zayıflaması enflasyona düşüş yönlü en büyük katkıyı verirken, ılımlı seyreden talep koşulları ve ithalat fiyatları da enflasyondaki düşüşü desteklemiştir. Diğer taraftan, reel birim iş gücü maliyetleri ile vergi ve yönetilen fiyat ayarlamalarının 2019 yılı enflasyonundaki düşüşü sınırladığı görülmüştür. Yıl boyunca enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında gözlenen iyileşmeye bağlı olarak enflasyonun ana eğiliminde de kayda değer bir iyileşme gözlenmiştir.”

GÖZLER MERKEZ KARARINDA

Ekonomistler, özellikle, dolar/TL’nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB’nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. TL’deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu. Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, dolar/TL’nin 7.2692 seviyesinden düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75’ten yüzde 7,75’e çekebileceği tahmininde bulundu. TCMB’nin 2020 sonunda enflasyonun yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduğunu anımsatan Rendell, Merkez Bankası’nın bunun ışığında düşük faiz oranlarının söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, TCMB’nin politika faizinde 50 baz puan indirime gidebileceğini belirtti. TCMB’nin diğer merkez bankalarıyla yeni swap hatları oluşturacağına dair ümitlerle TL’nin toparlandığını ifade eden Tuvey, TCMB’nin genişlemeci tutumunun devam edeceğini dile getirdi.

LİRADA İSTİKRAR SAĞLANDI

2019’da politika duruşu, enflasyondaki düşüş sürecinin devamını sağlayacak şekilde belirlenirken, finansal istikrara yönelik makro ihtiyati araçlar da etkin bir şekilde kullanılmıştır” diyen Murat Uysal “Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı para politikası duruşu ile güçlü politika koordinasyonu neticesinde Türk lirasında istikrar sağlanmıştır. Böylelikle, birikimli döviz kuru etkilerinin azalması ve iç talebin ılımlı seyri ile enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Enflasyon görünümündeki iyileşmeyle birlikte temmuz ayından başlayarak politika faizi 2019 yılı sonunda yüzde 12 seviyesine düşürülmüştür” açıklamasını yaptı.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Murat Uysal, başta TCMB’nin genel ağ sitesi olmak üzere tüm platformların iletişim politikası kapsamında etkin kullanıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Ayrıca, hem sektör temsilcileriyle hem de yerli ve yabancı yatırımcı ve analistlerle düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirilerek uygulanan politikaların daha geniş kesimlere ulaştırılması sağlanmıştır. Kanunla kendisine verilen görevler çerçevesinde fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkı sağlama misyonuyla hareket eden TCMB, bağımsızlığı, güvenilirliği, güçlü organizasyon yapısı, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişimi ve üstün teknolojik altyapısıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir büyüme sürecini desteklemektedir. Yeni Ekonomik Programın oluşturulması sürecinde Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak, 2020-2022 dönemi için enflasyonun 2022’ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsaması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda TCMB, bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm politika araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.”,