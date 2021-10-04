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04.10.2021 10:12
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.
Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.
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