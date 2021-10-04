  • BIST 1.402,980
  • Altın 500,52
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • IMF kripto varlıkların hızlı büyümesinden kaynaklı finansal risklere karşı uyardı02 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
  • Gazprom, Avrupa gaz sevkiyatlarında taahhütlerini yerine getirdiğini açıkladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:59
  • Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:59
  • Türkiye eylül ayında fındık ihracatından 203 milyon dolar gelir sağladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:58
  • Borsa günü düşüşle tamamladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:57
  • Eylül ayında en fazla ihracat çelik sektöründe gerçekleşti02 Ekim 2021 Cumartesi 08:56
  • Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 30,1 arttı01 Ekim 2021 Cuma 10:15
  • EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı01 Ekim 2021 Cuma 09:30
  • Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik30 Eylül 2021 Perşembe 13:59
  • İhracat yüzde 51,9 arttı30 Eylül 2021 Perşembe 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti