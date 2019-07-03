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Haziran ayı Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi.
Haziran ayı Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Haziran’da tüketici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Haziran ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

- lokanta ve otellerde yüzde 2.65,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.86

- eğitimde yüzde 1.5,

- sağlık ve ev eşyasında yüzde 0.57 arttı.

Tüketici fiyatlarındaki yıllık en yüksek artış yüzde 26.88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken,

- ev eşyasında yüzde 22.51,

- lokanta ve oteller yüzde 20.84

- alkollü içecekler ve tütün yüzde 19.24 ve

- gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19.2 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.89 arttı.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatları arttı, 103 maddenin ortalama fiyatları ise düştü. 

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