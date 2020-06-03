  • BIST 108.587
  • Altın 371,445
  • Dolar 6,7235
  • Euro 7,5372
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon mayısta yüzde 1,36 artarken, yıllık bazda yüzde 11,39 oldu.
Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,14 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,36, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi. TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,15, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 5,53 arttı.

Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0,92, yıllık enflasyonun yüzde 10,9 olacağını öngörmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrolün varili 40,34 dolar03 Haziran 2020 Çarşamba 09:51
  • Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı03 Haziran 2020 Çarşamba 09:27
  • ASELSAN ilk çeyreği güçlü büyüme ile tamamladı03 Haziran 2020 Çarşamba 09:26
  • EPDK 11 yeni lisans verdi03 Haziran 2020 Çarşamba 09:25
  • LPG'ye 19 kuruş zam geliyor02 Haziran 2020 Salı 18:07
  • 'Fiyat artışı yapan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkarılacak'02 Haziran 2020 Salı 14:58
  • AB fonları Türkiye'yi kapsayacak02 Haziran 2020 Salı 14:32
  • Mersin'de sıcaklık ani düştü, meyve bahçeleri zarar gördü02 Haziran 2020 Salı 13:50
  • Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı02 Haziran 2020 Salı 12:36
  • Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor02 Haziran 2020 Salı 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti