  • BIST 1.154
  • Altın 470,307
  • Dolar 7,7109
  • Euro 9,0537
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu.
Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,47, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,97, Yİ-ÜFE yüzde 2,65 artış gösterdi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 13,44, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 14,33 arttı.

Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 olmuştu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) eylülde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,87, imalatta yüzde 15,52, su temininde yüzde 13,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,62 azalış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,71 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,87, imalatta yüzde 15,52, su temininde yüzde 13,25 artış ve elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,62 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,29, imalatta yüzde 2,83, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,19 ve su temininde yüzde 1,96 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 17,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 19,72, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,74, sermaye malında yüzde 21,09 artış, enerjide yüzde 4,23 azalış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,63, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,75, sermaye malında yüzde 2,90 artış, enerjide yüzde 0,01 azalış görüldü.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 13,73 ile tütün ürünleri, yüzde 12,77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 46,21, diğer mamul eşyalar yüzde 32,35, ana metaller yüzde 25,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En fazla aylık azalış, yüzde 1,66 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 5,74, ham petrol ve doğal gaz yüzde 5,69, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batı Akdeniz'in ihracatı 1,4 milyar dolara yaklaştı04 Ekim 2020 Pazar 11:44
  • Otomotiv endüstrisi eylül ihracatıyla geçen yılın seviyesine ulaştı04 Ekim 2020 Pazar 11:43
  • Vergi kaçıranları ihbar edenlere 2019'da 12,3 milyon liralık ikramiye ödendi04 Ekim 2020 Pazar 11:42
  • Cari işlemler dengesi YEP hedefleriyle iyileşecek04 Ekim 2020 Pazar 11:40
  • Türkiye'de son 5 yılda yaklaşık 7 milyon konut satıldı04 Ekim 2020 Pazar 11:40
  • Milyonerlerin 8 aylık mevduat artışı 450 milyar lirayı aştı04 Ekim 2020 Pazar 11:38
  • Emlak Katılım şubeleşmede hedef büyüttü04 Ekim 2020 Pazar 11:37
  • Otomotiv pazarının lideri Fiat oldu04 Ekim 2020 Pazar 11:36
  • Merkez Bankası 89 yaşında04 Ekim 2020 Pazar 09:23
  • Erdemli'de kivi, üreticisinin yüzünü güldürüyor03 Ekim 2020 Cumartesi 15:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti