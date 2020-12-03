  • BIST 1.320
  • Altın 466,657
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 22,26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23,11 artış gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı03 Aralık 2020 Perşembe 09:54
  • TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı03 Aralık 2020 Perşembe 09:45
  • Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı03 Aralık 2020 Perşembe 09:04
  • Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu03 Aralık 2020 Perşembe 08:05
  • Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi02 Aralık 2020 Çarşamba 15:25
  • Ham çelik üretimi arttı02 Aralık 2020 Çarşamba 13:34
  • Tereyağı ve inek peyniri üretiminde rekor02 Aralık 2020 Çarşamba 11:28
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz02 Aralık 2020 Çarşamba 11:27
  • Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı internet ortamında yapılacak02 Aralık 2020 Çarşamba 11:04
  • Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A ve 5B frekans bantları için yer istasyonları kurulumunda son aşamaya gelindi02 Aralık 2020 Çarşamba 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti