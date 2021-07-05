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Enflasyon rakamları açıklandı: Zam oranları belli oldu

Haziran ayın enflasyon oranı yüzde 1,94 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 17,53 olarak gerçekleşti
Enflasyon rakamları açıklandı: Zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

Memur emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,45 zam yapılacak.

13 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI ARTTI

Yeni rakamın açıklanmasıyla birlikte 13 milyon emeklinin maaşı arttı. 3,5 milyon memura yeni maaş geldi. Kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Yaşlılık aylığı arttı. Evde bakım maaşı yenilendi. Engelli maaşı arttı.

MEMURA EN AZ 4.299 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak.

Eş yardımı 405,73,

0-6 yaş çocuk yardımı 89,24,

6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE YATIYOR

Emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuz ayında hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak ödenecek. İkramiyelerin 12-18 Temmuz'da hesaplarda olması planlanıyor. Emeklilere ödenecek ikramiye 12.5 milyar lirayı bulacak. Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

 

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