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Enflasyon rakamlarına dolardan ilk tepki

Dolar kuru, bugün saat 10'da açıklanacak ve baz etkisiyle yüzde 15'li seviyelere inmesi beklenen enflasyon verisi öncesi 3 temmuz sabahında 5.65 TL bandında dalgalanıyor.
Enflasyon rakamlarına dolardan ilk tepki

Dolar, 3 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,63 civarında başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,61 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,33 seviyesinde yer alıyor. 

TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,72'ye indi.

Uzmanlar, yurt içi piyasaların, gerek iç dinamikler gerekse de politik gelişmelerin desteğiyle küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt dışında ise Euro Bölgesi hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD dış ticaret ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 100.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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