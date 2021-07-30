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Enflasyon raporu sonrası dolarda son durum

Dün güne 8.56'dan başlayan dolar/TL Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumu esnasında 8.50'ye geriledi. Öğleden sonra da 8.48'e kadar düştü. Dolar yeni güne 8.47 liradan başladı.
Enflasyon raporu sonrası dolarda son durum

Kavcıoğlu sıkı para politikasına devam edileceğini ve faizin enflasyonun üzerinde kalmaya devam edeceğini vurguladı. Bunun yanında yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e güncellediklerini duyurdu.

Bu açıklamalar yakın zamanda bir faiz indirimi olmayacağı şeklinde değerlendirildiği için kurdaki düşüşe katkıda bulundu.

DOLAR ENDEKSİNDE GERİLEME

Dolar ise Fed'in varlık alım programında değişikliğe gitmemesi sebebiyle genel olarak zayıfladı. Dolar endeksi 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bunların yanında Avrupa'nın ardından Asya'da da koronavirüs vakalarındaki artış piyasalarda endişeyle takip edilmeye başlandı. Japonya'da salgınla mücadele için 4 bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

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