  • BIST 104.690
  • Altın 274,786
  • Dolar 5,6993
  • Euro 6,2377
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Enflasyon tek haneye indi

Enflasyon eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu.
Enflasyon tek haneye indi

Enflasyon, eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %2,15 İLE KONUT GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,09, alkollü içecekler ve tütünde %1,79 ve ulaştırmada %1,61 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %0,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %0,53 ve haberleşmede %0,07 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %43,86 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %15,41, çeşitli mal ve hizmetler %14,98, lokanta ve oteller %14,87 ve eğitim %14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %0,99 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB ülkelerinden kahveye 7,8 milyar avro01 Ekim 2019 Salı 18:30
  • LPG Otogaza zam geldi! İşte LPG fiyatları01 Ekim 2019 Salı 17:18
  • ÇAYKUR ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi01 Ekim 2019 Salı 16:30
  • 'IMF politikaları yoksulluk, kriz, fakirlik demek'01 Ekim 2019 Salı 15:40
  • ASELSAN'da istihdam seferberliği01 Ekim 2019 Salı 15:30
  • GAP çiftçisinin bademe ilgisi artıyor01 Ekim 2019 Salı 14:30
  • Tarım ve ormancılıkta 3 yıllık yol haritası belli oldu01 Ekim 2019 Salı 13:30
  • Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem01 Ekim 2019 Salı 13:00
  • Temel Karamollaoğlu: "Ekonomimiz uçuşa geçti!"01 Ekim 2019 Salı 12:33
  • Finansal istikrara 'tasarruflu' destek01 Ekim 2019 Salı 12:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti