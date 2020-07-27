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Engel tanımadı, Türkiye birincisi oldu

UĞUR Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe, bugün açıklanan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre TYT (Temel Yeterlilik Testi) alanında 503 puanla Türkiye birinciliğini elde etti.
Engel tanımadı, Türkiye birincisi oldu

Binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS sınavının sonuçları açıklandı. Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe, YKS sonuçlarına göre TYT alanında 503 puanla Türkiye birinciliğini elde etti. Doğuştan yüzde 60 görme engeli bulunan Serçe, aynı zamanda EA alanında da Türkiye ikincisi oldu. Başarısının mutluluğunu okulunda öğretmenleriyle paylaşan Halid Oğuz Serçe, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engeli bulunduğunu söyleyen Serçe, "YKS'ye engelliler için hazırlanan salonda girdim. Engelim nedeniyle çok yakından bakmadığım sürece net olarak göremiyorum. Ancak hem evde hem de okulumda engelime aldırmayıp çok çalıştım. Sürekli öğretmenlerime sorular sordum. Günde 11 saatimi derslere ayırdım. Boşta kalan zamanlarımda da sosyal aktivitelerde bulundum. Derslerde hep en ön sıraya oturuyordum. Telefonumla tahtanın fotoğrafını çekip yaklaştırarak sorularını anlamaya çalıştım. Tüm bu yaptıklarım da bana başarıyı getirdi" dedi.

Sonuçlar açıklanınca hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini söyleyen Serçe, "Sabah kalktığımda da telefonlar gelmeye başladı. Hem şaşırdım hem sevindim. Beklediğim bir sonuç değildi. Bu kadar iyisini beklemiyordum. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün telefonla arayıp başarımı kutladı" diye konuştu.

Müzik ve satrançla da ilgilendiğini söyleyen Serçe, hedefinin psikoloji alanında uzmanlaşmak olduğunu belirtti.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin de öğrencileriyle gurur duyduklarını söyleyerek, "Halid, bu süreçte okulumuzdaki uzaktan eğitim sürecini çok iyi takip etti. Öğretmenlerimiz de gayretleriyle öğrencimize destek oldu. Özellikle yapay zeka temelli Metodbox adlı uzaktan eğitim sistemimiz, çok faydalı oldu. Tüm öğrencilerimizin eksiklerini tespit etti ve başarıyı getirdi. Bize bu gururu yaşatan Halid'i canı gönülden kutluyorum" dedi. 

HER YIL BİRİNCİ ÇIKARIYORUZ

Bahçeşehir Uğur Eğitimleri Kurumu Başkanı Enver Yücel, "Öğrencimizle gurur duyuyorum. Hele ki, görme engeline aldırmayıp birinci olması hepimizi ayrıca mutlu etti. Geçen yıl da yine YKS'de Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü öğrencimiz Berke Çalışkan, TYT Türkiye'de tam puan elde eden tek öğrenci ve birinci olmuştu. Üniversite sınavlarında her yıl gelen bu birincilikler ne kadar kaliteli eğitim yaptığımızın göstergesi. Öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

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