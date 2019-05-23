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Engel tanımayan sporculardan ziyaret

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’na damga vuran Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti. 
Engel tanımayan sporculardan ziyaret

GESK Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek yönetiminde Başkan Yaşar’ı ziyaret eden atletizm ve Goalball sporcuları Haziran ayında yapılacak şampiyonalar öncesi moral depoladı. 

Sizlerle gurur duyuyorum

Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan 11 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyayla dönen sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Fethi Yaşar “Sizlerle gurur duyuyorum” dedi. 
Başkan Yaşar, “Sizlerin tüm engellere karşı göstermiş olduğunuz üstün başarı beni çok gururlandırıyor. Eğer düzenli bir şekilde çalışıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız, hangi alanda olursa olsun her zaman hayalini kurduğunuz noktada olursunuz. Başarı engel tanımaz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Yaşar’a verdiği destekten ötürü teşekkür eden Birgül Bek ise, “Yenimahalle’yi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Haziran ayına dolu dizgin hazırlık

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Çalışmalarına aralıksız devam eden Yenimahalle Belediyesi GESK atletizm sporcularından 15 yaşındaki Havva Elmalı ve Sevda Kılınç Çırakoğlu 4 Haziran’da İtalya’da yapılacak olan Paralimpik Oyunları Kota Yarışları’nda Yenimahalle’yi temsil edecek. 
Öte yandan şu anda 31 Mayıs’a kadar Ankara’da kamp yapan belediyenin Goalball takımı da 18-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Ekim ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ter dökecek. 


 

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