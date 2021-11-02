Engel Tanımıyorlar

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, “B1 Futbol Hiç Görmeyenler” 2’inci Lig 2. devre müsabakalarında 29 puan alarak Süper Lig’e yükseldi.

20-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Kayseri’de düzenlenen “B1 Futbol Hiç Görmeyenler” 2’inci Lig 2.devre müsabakalarına katılan Yenimahalle’nin engel tanımayan kulübü, 8 takımın katıldığı şampiyonada adından söz ettiren bir başarının altına imza atarak Süper Lig’e yükseldi.

Yenimahalle, şampiyonanın en az gol yiyen takımı oldu

8 takımın kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada 33 gol atıp kalesinde yalnızca 3 gol gören Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, turnuvanın en az gol yiyen takımı oldu. Müsabakalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Yenimahalle, aldığı sonuçlarla “B1 Futbol Hiç Görmeyenler Süper Ligi’ne” yükselme başarısını gösterdi.

Başarı tesadüf değildir

Yenimahalle sporcularının katıldığı her turnuvada ilçenin adını gururla temsil ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sporcularımız engel tanımıyor. Katıldıkları müsabakalarda ilçemizin adını gururla temsil eden, engel tanımayan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncularını yürekten kutluyorum. Takımımızın Süper Lig’e yükselmesi tesadüf değil, yıl boyunca gösterilen yoğun çalışmanın ve büyük bir azmin sonucudur. Engelli bireylerimize her branşta tam destek veriyoruz ve bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.