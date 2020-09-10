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Engeller kalktı, 674 aileye odun oldu

Sincan Belediyesi ekipleri, özellikle engelli vatandaşların geçişini engelleyen ve tehlike oluşturan ağaçlar için çalışma başlattı. 
Engeller kalktı, 674 aileye odun oldu

Ata Caddesi ile Zeki Uğur Caddesinde kaldırımı kapatarak yola kadar sarkan ve vatandaşların geçişine engel olan ağaçlar budandı. Ağaçların gerekli bakımları da yapıldı. 

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674 Aileye 3 Bin 500 Çuval Odun Dağıtıldı
Sincan Belediyesi, imkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı yapıyor. 
Sıfır atık seferberliğinde öncü faaliyetlere imza atan Sincan Belediyesi, budanan bu ağaçları parçalayarak odun haline getiriyor, ardından ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. 2019 yılında 674 aileye toplam 3 bin 500 çuval odun yardımında bulunuldu. 

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