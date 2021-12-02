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Engelli bireyler İkinci Meclis'te kürsüye çıkacak

"Engelsiz Meclis" Projesi kapsamında, engelli bireyler, sorunlarını dile getirmek için Ulus'taki tarihi İkinci Meclis binasında kürsüye çıkacak ve engelli haklarına ilişkin çeşitli kanun teklifleri sunacak
Engelli bireyler İkinci Meclis'te kürsüye çıkacak

Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Meclis" Projesi hazırlandı.

Federasyon Başkan Yardımcısı Metin Bozkurt, federasyonlarının engelli çocuklara eğitim veren kurumların oluşturduğu bu alandaki en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin sorunlarını dile getirmek için her yıl Dünya Engelliler Günü kapsamında, çeşitli faaliyetler yaptıklarını anlatan Bozkurt, "Bu yıl ise özellikle engelli çocuklarla ilgili toplumda farkındalık yaratmak amacıyla tarihi Meclis'te bir araya geleceğiz. Etkinliğin tarihi Meclis'te yapılmasının temel nedeni tarihte iz bırakmış bir Meclis olmasıdır." dedi.

Bozkurt, yapılacak etkinlikte, engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekeceklerini ifade ederek, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu etkinliğin iz bırakacağına inanıyoruz. Etkinlik, elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden ve ağzıyla resim yapan Yusuf Akgün'ün resim sergisiyle başlayacak. Temsili Meclis Başkanlığını Serabral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Başkanı ve Türkiye'nin ilk uzay mühendisi olan Turgay Karakaş, Meclis Başkan Yardımcılığını ise Yusuf Akgün yapacak.

Temsili Meclis Başkanı Karakaş, oturumu açacak ve 'engelli haklarıyla' ilgili temsili kanun tekliflerinin okunmasını isteyecek ve kanun tekliflerini tamamı engelliler olan katılımcılar oylayacak. Eğitimin niteliğinin artırılması ve engelli bireylerin topluma entegre olmalarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasıyla ilgili yasal düzenlemeler teklif edilecek."

Protez Bağışı Projesi duyurulacak

Federasyon Başkan Yardımcısı Metin Bozkurt, etkinlikte, eğitim alarak engelli bireyin bir ürüne bağlı olmadan yaşayabileceğini ve yeri geldiğinde hem kendisine hem de yaşadığı topluma katkı sağlayabileceğini göstermek adına yeni bir projenin de duyurumunun yapılacağını anlattı.

Engellilerin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin protez temini olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu etkinlikte Yapay Organ Bağışı (Protez bağışı) Projesini de Gazi Meclisi'nde kamuoyu ile paylaşacağız. Bu kapsamda, ilk bağışçı Yusuf Akgün, şahsına ait Bebiyonic sağ kol protezini bağışlayacak." diye konuştu.

Etkinliğe, engelli çocuk ve yetişkinler ile aileler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Etkinlik, 3 Aralık Cuma İkinci Meclis binasında saat 14.00'te yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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