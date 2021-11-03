Engelli Bireylere Boncuk Terapisi

Altındağ Karapürçek-1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde açılan boncuktan çiçek yapımı kursu, engelli bireylerin hayatını değiştiriyor.

Altındağ'da engelli bireyler, boncuk çiçek yapımı kursu ile engelleri aşıyor. Engelli bireyler için açılan boncuk çiçek yapımı kursu, onların hayatında yepyeni bir pencere açıyor. Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Karapürçek-1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde açılan kursta, otizmli ya da çeşitli mental engelleri bulunan özel bireyler, haftada 3 gün eğitim alıyor. Kursiyerler rengarenk boncukları en işlevsel şekilde değerlendirerek, birbirinden güzel çiçekler yapıyor.

“BU KURSLAR BİZİM HAYATIMIZI DEĞİŞTİRİYOR”

Oğlu Enes ile birlikte boncuktan çiçek yapımı kursuna gelen anne Emine Taşyürek, oğlunun daha önce de mozaik kursuna geldiğini ve bu kurslar sayesinde çok ilerleme kaydettiğini söyledi. Taşyürek duygularını şu sözlerle aktardı:

“Benim oğlum Enes 20 yaşında ve otizmli… Ben bir otizmli annesiyim. Oğlum Enes mezun olduktan sonra evde çok sıkılıyordu. Ona nasıl yardımcı olacağımı bilemiyordum. Ben de onunla birlikte hep evdeydim. Biz engelli anneleri çocuklarımızı bırakacak kimse bulamayız. Sadece biz ilgileniriz, hayatımız sadece onlara bağlı olur. Bir gün evimizin yakınında bir yerde Belediye Başkanımız ile karşılaştım. Yanında kaymakamımız da vardı. Onlardan çocuğum için ricada bulundum. Allah razı olsun, sesimi duydular, sesime cevap verdiler. Mozaik kursu da, boncuk çiçek yapımı kursu da, bize çok iyi geldi. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Onlar mutlu olunca, elbette ki anneleri olarak biz de çok mutlu olduk. Enes buraya çok severek geliyor, yüzü gülüyor. Onu böyle mutlu görünce, ben de mutlu oluyorum. Evde uzun süre kaldığında öfkeli olabiliyor, hırçın olabiliyor. Burada çok sakin, herkesle çok iyi anlaşıyor, sosyalleşiyor. Bu tür çocukların evde kalmalarını, kaderlerine terk edilmelerini istemiyorum. Bu kurslar bizim hayatımızı değiştiriyor. Ne kadar memnun olduğumuzu kelimelerle anlatamayız, tahmin edemezsiniz. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Tekrar çok teşekkür ederim.”

“BURADA ÇOK MUTLUYUZ”

Oğlu Berke Altunkaynak’ı boncuk çiçek yapımı kursuna getiren anne Gülsüm Altunkaynak ise “Oğlum 19 yaşında, liseden mezun oldu. Evde durduğu için çok sıkılıyordu. Böyle bir yer açıldığı için, buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Burada onların sevdiği aktiviteler yapılıyor. Çok eğleniyor, sosyalleşiyor, birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Otizmli çocuklar için bu çok önemli. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

HEM EĞİTİM, HEM REHABİLİTASYON

Özel bireylerin kendilerini geliştirmesi konularına çok önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Daha önce yine aynı merkezimizde mozaik yapımı kursu açmıştık. Engelli bireylerimiz mozaik kursuna büyük ilgi göstermiş ve çok faydalanmıştı. Aileleri de, kendileri de çok mutlu olmuştu. Bu mutluluğu devam ettirmek istedik. Boncuktan çiçek yapımı kursunu başlattık. Bu kurslar, özel bireylerin eğitim ve rehabilitasyonu için büyük önem taşıyor. Engelli arkadaşlarımızın aktif ve üretken birer birey olarak toplumun içinde yerlerini almalarını amaçlıyor, ayrıca başarmanın ve üretmenin önünde hiçbir engelin olmadığını herkese göstermek istiyoruz” dedi.