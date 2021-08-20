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Engelli bireylere mozaik terapisi

Altındağ’da engelli bireyler, mozaik kursu ile engelleri aşıyor. Karapürçek-1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde açılan mozaik kursuna engelli bireyler büyük ilgi gösteriyor. 
Engelli bireylere mozaik terapisi

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde açılan kurslar toplumun hemen her kesiminden katılımcıların hayatlarını değiştiriyor. Engelli bireyler için açılan mozaik kursu da, engelli bireylerin hayatında yepyeni bir pencere açıyor. Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan mozaik kursunda, otizmli ya da çeşitli mental engelleri bulunan özel bireyler eğitim alıyor. Kursiyerler mozaik sanatını yakından tanıyarak, yapımını öğreniyorlar. 

“BAŞARMANIN VE ÜRETMENİN ÖNÜNDE ENGEL YOK” 

Özel bireylerin kendilerini geliştirmesi konularına çok önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Mozaik kursunu bu nedenlerle açtık. Bu kurs özel bireylerin eğitim ve rehabilitasyonu için büyük önem taşıyor. Bu kurs ile engelli arkadaşlarımızın aktif ve üretken birer birey olarak toplumun içinde yerlerini almalarını amaçlıyor, ayrıca başarmanın ve üretmenin önünde hiçbir engelin olmadığını herkese göstermek istiyoruz “dedi. 

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“İÇİMİZDE KUŞLAR UÇUYOR”

Oğlu Enes’in mozaik kursuna severek geldiğini ve çok ilerleme kaydettiğini söyleyen anne Emine Taşyürek, kendilerine bu imkanları sağlayan Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti. Taşyürek, “Ben bir otizmli annesiyim. Oğlum Enes mezun olduktan sonra evde çok sıkılıyordu. Bu kurs bize çok iyi geldi. Allah razı olsun belediye başkanımızdan ve tüm ilgili kişilerden… Çocuklarımız çok mutlu oldu. Onlar mutlu olunca, elbette ki anneleri olarak biz de çok mutlu olduk. Enes buraya çok severek geliyor, yüzü gülüyor. Onu böyle mutlu görünce, benim de içimde kuşlar uçuyor. Kursumuzun hep devam etmesini istiyoruz. Ne kadar memnun olduğumuzu kelimelerle anlatamayız, tahmin edemezsiniz. Tekrar çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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