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Engelli bireylerin ailelerine 'uzaktan eğitim' desteği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde evde kalan engelli bireyler ve ailelerine, TRT iş birliğiyle uzaktan eğitim desteği verecek.
Engelli bireylerin ailelerine 'uzaktan eğitim' desteği

 Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19'la mücadelede engelli bireylerin ailelerine yönelik bilgilendirici eğitim hizmetlerinin devreye alınması için çalışma başlattı. 

Salgın sebebiyle evden çıkamayan ve yüz yüze özel eğitimden uzak kalan engelli bireyler ve ailelerine destek sağlamak amacıyla başlatılan çalışmayla, TRT iş birliğiyle uzaktan bilgilendirici eğitimler düzenlenecek.

Bu kapsamda ileriki günlerde, mevcut uzaktan eğitim programlarına Bakanlıkça hazırlanan içerikler de dahil edilecek.

Ayrıca engelli bireylerin kişisel temizlik, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına yönelik alışkanlık kazanmasını sağlamak amacıyla tanınmış isimlerin de katılımıyla bilgilendirme videoları yayınlanacak.

"Engelli ve Yaşlılarda Kovid-19" konulu internet semineri
Öte yandan Bakanlık tarafından ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "Engelli ve Yaşlılarda Kovid-19" konulu internet semineri (webinar) düzenlendi. Seminerde, Türkiye'nin engelli ve yaşlı vatandaşlar için hayata geçirdiği Kovid-19 tedbirleri, tüm yönleriyle ele alındı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, burada yaptığı konuşmada, alınan sıkı önlemler ve istatistiki bilgileri paylaştı. Huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla canlı müzik gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Koç, huzurevi başvurularında hiçbir yaşlı vatandaşın mağdur edilmediğini, her birinin, salgın bitimine kadar misafirhanelerde hizmet verildiğini söyledi.

Koç, salgın süresinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü kişilere, engellilere, engellilerin bakımlarını üstlenenlere, şehit yakınları ve gazilere, koruyucu ailelere, yurt dışından gelip karantina altında tutulanlara, onların yakınlarına ve ihtiyaç duyanlar ile talepte bulunanlara psikososyal destek hizmeti verildiğini anımsattı.

Huzurevlerinde Kovid-19'la mücadele tecrübesi akademik yayına dönüşecek
Genel Müdür Koç, internet seminerinde, huzurevlerinde alınan önlemler sayesinde, salgının kontrol altında tutuşu ve yayılımın önlenmesine ilişkin bir akademik yayın hazırlığı yapıldığını da bildirdi.

Kuruluşlarda ziyaret, giriş-çıkış yasağı, dezenfeksiyon, sabit vardiya sistemine geçirilen personele 14 günde bir Kovid-19 testi yapılması gibi sıkı önlemler, elde edilen sonuçlar ve kazanılan tecrübe, söz konusu akademik yayın aracılığıyla uluslararası camiaya da sunulacak.

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