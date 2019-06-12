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Engelli çocuk doktor hatası olduğunu söyledi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ev kadını Fehime Bağış (24) ile inşaat işçisi Mehmet Bağış (30) çifti, yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen kızları Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğunu ileri sürdü.
Engelli çocuk doktor hatası olduğunu söyledi

Seferihisar'da yaşayan 6 yıllık evli Fehime Bağış ve Mehmet Bağış çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Elif Su, yaşam mücadelesi veriyor. İddiaya göre, Elif Su bebeğin doğumu İzmir Urla Devlet Hastanesi doktoru M.Ö.A tarafından 42'nci haftaya kadar bekletildi. 42'nci haftanın sonunda fenalaşan Fehime Bağış, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonrası hemen doğuma alınan Fehime Bağış'a ilk başta normal doğum yaptırılmak istendi ve vakum kullanıldı. Bu işlem başarısız olunca Baba Mehmet Bağış'tan alınan imza ile sezaryen yapılan bebek, yüzde 98 engelli dünyaya geldi. Daha önce 4 kayıp bebekleri olduğunu anlatan baba Mehmet Bağış, Elif Su'nun ise doktor hatası nedeniyle engelli doğduğunu öne sürdü. Eşinin daha önceki hamileliklerinde Van'da yaşadıklarını, Elif Su'nun ise İzmir'de dünyaya geldiğini belirten Mehmet Bağış, hamilelik sürecinde herhangibir sorun olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Daha önce iki kez düşük, bir dış gebelik yaşadık, birini de doğarken kaybettik. Bu bizim kıymetli bebeğimizdi. Kontrollerimizi hiç aksatmadık. 42 hafta boyunca tüm söylenenlere uyduk. 40'ıncı haftada doğuma daha zaman olduğu söylendi ve hastaneye yatış yapılmadı. 41'inci haftada da aynı sözleri söylediler. 42'nci haftada eşim rahatsızlandı ve hastaneye yatırıldı. Ultrason kontrolünün ardından bebeğin suyunun azaldığını söylediler. Doğum 5- 6 saat sürdü. Doğumda vakumla çektikleri için beyin hücreleri zarar görmüş. Sonra beni çağırdılar, 'Eşin ölüyor sezaryen yapacağız, hemen imza at' dediler. İmzayı attım, doğum oldu ama çocuğu İzmir'de özel bir hastaneye sevk ettiler. 2 ay kuvözde kaldı. Doğum sırasında çok zorlandığı için beyin hücreleri ölmüş. 1 ay sonra hayati riski atlattı, ama evladım engelli kaldı."

'HAKKIMIZI ARAYAMADIK'

Kızının görmediğini, duymadığını, ağlamadığını ve beslenemediğini ifade eden Mehmet Bağış, suçu olanların cezalandırılmasını isteyerek, "Artık kendimizi hazırlamamızı, çocuğumuzu kaybedebileceğimizi söylüyorlar. Urla Kaymakamlığı'na ve savcılığına gittim ama ne soruşturma açıldı, ne de sorumlular bir ceza aldı, hakkımızı arayamadık bile. Benim çocuğumu bu hale getirdiler. Soruşturma izni verilmesini istiyoruz. Elimizde belgeler var. Çocuğumuzun evde ölümünü bekliyoruz. İyileşme şansının olup olmadığını bilmiyorum. Başka anne babalar ağlamasın, suçlular cezasını çeksin" diye konuştu.

'GECE NÖBETLEŞE UYUYORUZ'

Anne Fehime Bağış ise doğum sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bana suni sancı verdiler. Ben çocuğun gelmediğini anladım. Ama sözlerime itibar etmediler. Gücüm tükenmişti artık, ıkınamıyordum. Doktora daha önce 'Sezaryen olur mu' diye sordum, ama ısrarla normal doğuma yönlendirdiler. Sonunda sezaryenle almışlar, ben o anı hiç hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde çocuk yoktu. 58 gün kuvözde kaldı. Çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım sanıyordum. Ölü gibi aldım. Kolu oynamıyor, başı kalkmıyordu. Şimdi burnundan mama veriyoruz. Her anne çocuğunu kucağına alırken sesini duyar. Ben çocuğumun yüzüne bakıyorum ne ses var, ne soluk. Gece nöbetleşe uyuyoruz. Nefesi kesilir, dilini yutar diye başında bekliyoruz. Ne gecemiz var ne gündüzümüz. Enfeksiyon kapar diye dışarı çıkaramıyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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