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Engelli çocuklara 'engelsiz park'

PANDEMİ sürecinde çocuklar aylarca evden dışarı çıkamadı. Bu süreçten en çok etkilenen ise engelli çocuklar oldu.
Engelli çocuklara 'engelsiz park'

Koronavirüs sürecinde herkes gibi çocuklar da uzun süre evde kaldı. Bu durumdan en çok etkilenen ise engelli çocuklar oldu. Tam da bu dönemde Ümraniye Belediyesi Millet Bahçesine 'Engelsiz Park' projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında engelli çocukları için salıncak kuruldu. Çocuklar, bu özel salıncak sayesinde düşme tehlikesi yaşamadan parkın keyfini çıkardı.

SALINCAKLARIN TADINI ARTIK ONLARDA ÇIKARIYOR

Parktaki salıncakları kendi başına kullanabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Asya Tokay, "Evde kaldığım süre içerisinde çok sıkıldım. Sabah uyandığımda kahvaltı yapıyorum, televizyon izliyorum, kitap okuyorum ve bebeklerimle oynuyorum. Şu an ise çok keyifli hissediyorum. Çok mutluyum çünkü kendi başıma sallanabiliyorum" diye konuştu. Furkan Kavucuk ise, "Evlerde kaldığımız süre içerisinde çok sıkıldım. Tabletim ile oynadım, televizyon izledim" diye konuştu
 

"SALGIN DÖNEMİNDE ENGELLİLERİN DURUMU DAHA İYİ ANLAŞILDI"

Kızını 'Engelsiz Park'a getiren ve bu hizmetten çok memnun olduğunu anlatan anne Selma Bayraktar, "Belediyemizin hizmetlerinden çok mutlu olduk. Kızımla birlikte bu hizmeti beğendik. Buraya gelmeden bir gün önce belediyemizin ekiplerini aradık. Buraya gelmek istediğimizi söyledik. Onlarda bizleri kapıdan araç ile alıp, istediğimiz yere götürüyor. Sonrasında ise tekrar evimize bırakıyor. Salgın dönemi bizler için iyi oldu. Engelli bireylerin ruh hallerini daha iyi anlayıp, empati yapma imkanı bulduk.  Engelli bireyler evlerde kalmaya daha alışkınlar, bizden daha iyi bu süreci atlattılar" diye konuştu.   
 

“AMACIMIZ ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINA DOKUNABİLMEK”

Amaçlarının engelli çocukların hayatlarına dokunabilmek olduğunu ifade eden Ümraniye Belediyesi Görevlisi Mehmet Fatih Çetin ise şunları söyledi:

"Kovid-19 süreci yaşandı. Bu süreçte insanlar aylarca evden çıkamadı. Özellikle engelli çocuklar bu durumdan çok etkilendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'da bu engelli kardeşlerimiz için Millet Bahçesi içerisinde 'Engelsiz Park’ projesini hayata geçirdi. Bizlerde engelli kardeşlerimizi evlerinden alıp parka getirdik. Amacımız bir nebze olsun engelli çocuklarımızın hayatlarına dokunabilmek."

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