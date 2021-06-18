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Engelli çocuklara moral pikniği

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 75 engelli çocuk için Kıbrıs kanyonunda moral organizasyonu düzenledi.
Engelli çocuklara moral pikniği

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, Ankara'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 75 engelli çocuk için moral piknik ve mangal organizasyonu düzenledi.

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Mamak Kıbrısköy kanyondaki bir işletmede geçtiğimiz günlerde düzenlenen programa katılan engelli çocuklar, keyifli anlar geçirdi. Oyunlar oynayan, söylenen şarkılara eşlik eden çocuklar, stres attı moral depoladı. Renkli anların yaşandığı programda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Cengiz Toksarı / İLKSAYFA

 

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