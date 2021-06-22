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Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Hasan Hüseyin Emektar (23), sosyal medyadan 3 ay önce tanıştığı kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Mersinli Emine Kelleli (19) ile evlendi.
Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı

Mersin'in Yenişehir Mahallesinde yaşayan Emine Kelleli, sosyal medya üzerinden Koçarlı'nın Kızılcacağüt Mahallesinde yaşayan kendisi gibi işitme ve konuşma engelli Hasan Hüseyin Emektar ile geçen mart ayında tanıştı. Yazışmalarla birbirlerini tanıyan iki gencin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Aşkın engel tanımadığını gösteren Emine Kelleli, ailesinden habersiz otobüse binerek 900 kilometre mesafedeki Aydın'a geldi. Sevdiği gençle Aydın'da buluşan genç Kelleli, daha sonra ailesine haber vererek kendisinin sevdiği gence kaçtığını söyledi. Ailelerin haberleşmesiyle iki genç, dün, evlenmek için Koçarlı Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuruda bulundu. Bugün de genç çiftin nikahlarını Koçarlı Belediye Başkanı AK Parti'li Nedim Kaplan kıydı. Emine Kelleli'nin nikah şahitliğini Hasan Arıkan yaparken, Hasan Hüseyin Emektar'ın nikah şahitliğini ise Dilaver Sarkın yaptı. Nikahta Emine Kelleli'nin babası Ali ve annesi Zeynep Kelleli ile damat Hasan Hüseyin Emektar'ın babası Abdullah ve annesi Azime Emektar da hazır bulundu.

İŞARET DİLİYLE 'EVET' DEDİLER

Engelli gençler, nikahta 'Evet' kelimesini işaret dili ve tercüman aracılığıyla yaptı. Nikah sonrası Belediye Başkanı Nedim Kaplan damadın iznini alarak evlilik cüzdanını geline verdi. Başkan Kaplan, "Birbirlerini çok sevmişler. Uzaklardan buna basit mantıkla 'kocaya kaçma' derler. İki gence de mutluluklar dilerim" dedi.

Hasan Hüseyin Emektar, Emine ile sosyal medyada tanıştıklarını ve birbirlerini tanımada deneme sürecinden sonra evlendiklerini ve onu çok sevdiğini söyledi. Emine Kelleli ise "Çok sevdim ve ailemden habersiz otobüse binerek buraya geldim. Çok mutluyum" diye konuştu.

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