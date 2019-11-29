Engelli kadınların 'beyaz gelinlik' hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da farklı yaş grubundan 13 fiziksel ve zihinsel engelli kadın, Engelli Kadınlar Derneğinin organize ettiği gecede ilk kez gelinlik giymenin heyecanını yaşadı.

Bursa'da engelli kadınların beyaz gelinlik hayali, Engelli Kadınlar Derneğinin (ENKADER) organizasyonuyla düzenlenen temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

Osmangazi Belediyesi Emek Çok Amaçlı Düğün Salonu'nda yapılan temsili düğüne engelli kadınların aileleri, yakınları, komşuları ve arkadaşları katıldı.

Biri görme, 5'i bedensel engelli, 6'sı down sendromlu, biri de otizmli olan 20-55 yaşlarındaki 13 kadın, "Vos Garage 16" grubunun eski model araçlarıyla şehir turu atarak etkinliğin düzenlendiği alana geldi.

Alkışlar eşliğinde salona girdikten sonra ellerine kına yakılan kadınların aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Hayallerine kavuşan engelli kadınlar gece boyunca dans edip sevdikleriyle eğlenceli anlar geçirdi.

"5 yılda 57 kadına gelinlik giydirdik"

ENKADER Başkanı Canan Aykanat, yaptığı açıklamada, 5 yıldır bu etkinliği düzenlendiklerini ve engelli kadınların hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şimdiye kadar 57 bedensel ve zihinsel engelli kadına gelinlik giydirdiklerini belirten Aykanat, "Engelli kadınların gelinlik giymeleri bir hayal. Aileler bu konularda biraz bağnaz olabiliyor, 'Engelli kadın evlenemez', 'Engelli kadın aile kuramaz' gibi söylemleri oluyor. Biz de bu tabuları yıkmak ve onların da hayallerini gerçekleştirmek için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Aykanat, ailelerin, gelinlik giyen kızlarından daha heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Aile bireylerinin, engelli kadınları beyaz gelinlikle görünce çok heyecanlandığını vurgulayan Aykanat, şunları kaydetti:

"45 yaşında bir gelinimiz var, üç çocuğu var. Ailesi, engelli diye sadece nikahla evlendirmiş kadını, gelinlik giymemiş. Biz onun da hayalini gerçekleştirdik. Çok duygusal anlar yaşandı. Dedi ki 'Ben bu beyaz gelinliği giymeden kefen giyerim diye düşünüyordum.' Zihinsel engellilere de gelinlik giydirdik ve aileleri çok sevindi."