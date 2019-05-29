Engelli rallici dedesinin izinde binlerce kilometre yol katetti

Rallici dedesinden esinlenerek Almanya'dan "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi" ekibiyle yola çıkan yürüme engelli yardımcı sürücü Smadi, zorlu parkurda binlerce kilometre yol y

Almanya'nın Würzburg kentinde yaşayan Markus Smadi (36), 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak ve kekemelik sorunuyla hayatına devam etmek zorunda kaldı.

Yaşadığı büyük zorluklara rağmen hayata küsmeyen Smadi, toplumda normal bireylerin yaptığı her işi kendi imkanları ölçüsünde yapmaya çalışıyor.

Dedesi Leon'un da daha önce iki kez katıldığı Avrupa rallisini örnek alan Smadi, kendisiyle aynı durumda olan engellilere örnek olmak için dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden biri olan "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılmak istedi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ve sporcularla görüşen Smadi, binlerce kilometrelik zorlu parkura katılmaya karar verdi.

Günlük 12 saati aşkın yol katetti

Almanya'dan 11 Mayıs'ta yola çıkan Smadi, engeline rağmen günlük 12 saati aşan yolculuk süresi, soğuk, sıcak, yağmur, çamur demeden Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Gürcistan'ın ardından tekrar Türkiye'ye ulaşmayı başardı.

Smadi ve beraberindekiler, rallinin son durağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne varmak için de Şanlıurfa ve Gaziantep'teki etkinliklerin ardından tekrar yola çıktı.

"Benim için büyük şans"

Markus Smadi, zorlu olmasına rağmen keyifli bir yolculuk geçirdiğini söyledi.

Güzergahındaki ülkelerin en güzelinin Türkiye olduğunu vurgulayan Smadi, şöyle devam etti:

"Yol boyunca her şey bir engelli için de aslında çok zor değilmiş. Öyle yerlerden geçtikki bazı kesimler turistlerin bile hiç görmediği mekanlardı. Bu benim için büyük bir şans oldu. Böyle bir ralli organizasyonu bambaşka bir güzellik. Güzergahın en güzel ülkesi Türkiye, gelecek yıl tekrar Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok şaşırdım, bu kadar güzel beklemiyordum, hayli güzel bir ülkeymiş. Kesinlikle herkese evinden çıkmayı tavsiye ederim, benim durumumda olan engellilerin de korkmaması ve bu tür etkinliklere katılması lazım. İnsan kendini çok iyi motive ediyor."

Smadi, Kaçkar Dağları'na çıkarken bayağı zorlandıklarına dikkati çekerek, "Tabii çok kıvrımlı yollardı, 280 kilometreyi yaklaşık 10 saatte geçebildik. Bu yol çok yorucuydu ama yine de çok güzeldi. Tur güzergahı boyunca en çok zorlandığım kısım orasıydı." değerlendirmesinde bulundu.